Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 12:00

Общество

Высота снежного покрова в Москве достигла 60 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 60 см

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 февраля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 86%

Москвичам рассказали, как выбрать вкусные и свежие листья салата

Синоптики предупредили москвичей о морозах до -23 градусов в ночь на 10 февраля

"Утро": -12 градусов ожидается в столице 9 февраля

Победителей нового розыгрыша в телеграм-канале "Москва 24" выберут 12 февраля

"Безопасный город": циклон "Ольга" принес в столицу свыше 20% месячной нормы осадков

Рекордную высоту снежного покрова зафиксировали на метеостанции МГУ

Москвичи и журналисты засняли Такера Карлсона в нескольких городских локациях

Накануне высота снежного покрова в столице достигла 60 сантиметров, что стало новым максимумом нынешней зимы. Таковы последствия снегопадов и метелей, которые принесли в столицу сразу два циклона: "Надин" и "Ольга". В итоге московские улицы расчищают до сих пор.

По данным синоптиков, 9 и 10 февраля осадков не ожидается. Небольшой снегопад возможен 11 февраля. Температура в выходные будет на 10–12 градусов ниже климатических показателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика