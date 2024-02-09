Высота снежного покрова в Москве достигла 60 см

Накануне высота снежного покрова в столице достигла 60 сантиметров, что стало новым максимумом нынешней зимы. Таковы последствия снегопадов и метелей, которые принесли в столицу сразу два циклона: "Надин" и "Ольга". В итоге московские улицы расчищают до сих пор.

По данным синоптиков, 9 и 10 февраля осадков не ожидается. Небольшой снегопад возможен 11 февраля. Температура в выходные будет на 10–12 градусов ниже климатических показателей.

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