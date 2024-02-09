09 февраля, 07:30Общество
Победителей нового розыгрыша в телеграм-канале "Москва 24" выберут 12 февраля
2024-й и 2025-й объявлены Годами культуры России и Китая. Впервые китайский Новый год в столице отметят большим фестивалем. Он открывается в пятницу, 9 февраля, и продлится до 18 февраля.
По случаю праздника Москва 24 запустила розыгрыш. Чтобы выиграть эксклюзивную карту "Тройка" с пандой Катюшей, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша. Троих победителей выберут случайным образом 12 февраля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.