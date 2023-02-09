Посуточную сдачу жилья могут запретить в России

Конституционный суд России может запретить посуточную аренду жилья. Прецедент произошел в Пскове, где местный предприниматель превратил свою квартиру в гостиничный номер. Такое решение не понравилось соседям, они обратились в суд и выиграли дело.

Общее решение по 17-й статье Жилищного кодекса РФ вынесут через три недели. От него будет зависеть бизнес тех людей, кто занимается краткосрочной сдачей квартир.

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