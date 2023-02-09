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Общество

Жители дома на Фрунзенской набережной помешали ремонтной бригаде срезать газопровод

Жители дома на Фрунзенской набережной помешали ремонтной бригаде срезать газопровод

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Жители дома № 40 на Фрунзенской набережной помешали ремонтной бригаде срезать аварийный газопровод. Комиссия признала газопровод опасным, так как ему уже 65 лет, срок эксплуатации истек. Однако жильцы хотят увидеть проект будущей системы газоснабжения дома. При этом некоторые люди не согласны с решением убирать старые трубы.

Глава управы района Хамовники Максим Дерюгин рассказал о состоянии данного здания. Подробнее о причинах возникшего конфликта – в эфире телеканала Москва 24.

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