Конституционный суд РФ может запретить посуточную аренду жилья

Конституционный суд России может запретить посуточную аренду жилья. Прецедент произошел в Пскове, где местный предприниматель превратил свою квартиру в гостиничный номер. Такое решение не понравилось соседям, они обратились в суд и выиграли дело.

Общее решение по 17 статье Жилищного кодекса РФ вынесут через три недели. От него будет зависеть бизнес тех людей, кто занимается краткосрочной сдачей квартир.

Могут ли запретить посуточную аренду жилья в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.