09 февраля 2021, 11:15Общество
Серебренников сообщил об уходе из "Гоголь-центра"
Кирилл Серебренников покидает пост худрука "Гоголь-центра". Об этом он написал в Instagram, сопроводив свой пост официальным документом об истечении трудового договора 25 февраля.
Худрук попросил труппу не унывать и постараться сделать так, чтобы театр остался живым.
Кирилл Серебренников руководил театром с 2012 года. В этом году "Гоголь-центр" уже объявил свои творческие планы и продал все билеты на спектакли до весны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.