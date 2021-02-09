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09 февраля 2021, 11:15

Общество

Серебренников сообщил об уходе из "Гоголь-центра"

Серебренников сообщил об уходе из "Гоголь-центра"

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Кирилл Серебренников покидает пост худрука "Гоголь-центра". Об этом он написал в Instagram, сопроводив свой пост официальным документом об истечении трудового договора 25 февраля.

Худрук попросил труппу не унывать и постараться сделать так, чтобы театр остался живым.

Кирилл Серебренников руководил театром с 2012 года. В этом году "Гоголь-центр" уже объявил свои творческие планы и продал все билеты на спектакли до весны. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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