Интенсивность осадков начнет снижаться в столичном регионе вечером 9 января

Интенсивность осадков в Москве и Подмосковье начнет снижаться только после 18:00 9 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре. К этому моменту сугробы в столице могут вырасти до 65 сантиметров.

Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений. Пока в городе наблюдается пик снегопада. Коммунальная техника работает в круглосуточном режиме.

