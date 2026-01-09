Форма поиска по сайту

09 января, 14:15

Общество

Интенсивность осадков начнет снижаться в столичном регионе вечером 9 января

Интенсивность осадков в Москве и Подмосковье начнет снижаться только после 18:00 9 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре. К этому моменту сугробы в столице могут вырасти до 65 сантиметров.

Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений. Пока в городе наблюдается пик снегопада. Коммунальная техника работает в круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин Мария Панкратова

