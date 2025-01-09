В РАН прокомментировали ситуацию с заболеваемостью метапневмовирусом

Россияне пожаловались на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они считают, что могли заразиться метапневмовирусом. У многих туристов отмечен сильный кашель, температура в районе 38 градусов и озноб.

Случаи метапневмовируса зафиксированы в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии и еще ряде стран. Подробнее в эфире телеканала Москва 24 рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.