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09 января, 11:30

Общество

В Москве 9 января действует желтый уровень погодной опасности

В Москве 9 января действует желтый уровень погодной опасности

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В четверг, 9 января, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Днем температура воздуха прогреется до 1 градуса, осадков не ожидается.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба и продолжит слабо расти. Из-за ветра с порывами до 8 метров в секунду температура будет ощущаться на 3–4 градуса ниже. Вечером столбики термометров покажут около нуля, местами – до -1 градуса, также без осадков.

В выходные в Москве начнется оттепель – на юге столицы снег практически исчезнет, а на севере его высота снизится до 2–5 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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