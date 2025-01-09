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09 января, 08:15

Общество

Москвичи рассказали, как начинают первые рабочие дни в 2025 году

Москвичи рассказали, как начинают первые рабочие дни в 2025 году

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Начались первые рабочие дни 2025 года. Один из жителей столицы рассказал, что морально готовился к работе уже с вечера, подготовил вещи, чтобы на следующий день было легче.

При этом одна девушка рассказала, что у нее не пятидневная рабочая неделя. Она работает по графику 2/2. При этом жительница столицы достаточно много отдыхала на новогодних праздниках и с удовольствием пошла на работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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