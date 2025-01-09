09 января, 08:15Общество
Москвичи рассказали, как начинают первые рабочие дни в 2025 году
Начались первые рабочие дни 2025 года. Один из жителей столицы рассказал, что морально готовился к работе уже с вечера, подготовил вещи, чтобы на следующий день было легче.
При этом одна девушка рассказала, что у нее не пятидневная рабочая неделя. Она работает по графику 2/2. При этом жительница столицы достаточно много отдыхала на новогодних праздниках и с удовольствием пошла на работу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.