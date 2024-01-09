Новости часа: Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за ветра и снегопада объявлен в Московском регионе с 10 на 11 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Более 4 тысяч безбилетников выявили в Москве в новогодние праздники, рассказали в столичном Дептрансе.

В Музее Победы 16 января откроется выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом заявили в пресс-службе музея.