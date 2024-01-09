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Новости

09 января, 20:00

Общество

Новости часа: Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

Новости часа: Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Жители района Нагатинский Затон заметили ястреба на балконе

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде вечером 9 января

Сильный снегопад надвигается на Москву

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

"Доктор 24": эксперт рассказала, какие фрукты и овощи нужно есть каждый день

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 10 января

Понижение температуры воздуха ожидается в столице к 13 января

Сильные снегопады ожидаются в столице вечером 9 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за ветра и снегопада объявлен в Московском регионе с 10 на 11 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Более 4 тысяч безбилетников выявили в Москве в новогодние праздники, рассказали в столичном Дептрансе.

В Музее Победы 16 января откроется выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом заявили в пресс-службе музея.

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