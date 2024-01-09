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09 января, 11:15

Общество

Пенсии, МРОТ и пособие по уходу за ребенком изменились в РФ в 2024 году

Пенсии, МРОТ и пособие по уходу за ребенком изменились в РФ в 2024 году

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В РФ начали действовать сразу несколько законов и поправок к ним. В частности, на 7,5% проиндексировали пенсию для неработающих граждан РФ, а в столице ее минимальный размер с городской доплатой увеличили почти до 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в России проиндексировали МРОТ. Прибавка составила около трех тысяч рублей.

С 2024 года в РФ пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будут сохранять даже при досрочном выходе из декрета на полный день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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