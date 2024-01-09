Консультант по питанию рассказала, как скорректировать питание после новогодних выходных

После новогодних выходных многие люди задумываются о здоровом питании и принимаются резко приходить в форму. Консультант по питанию объяснила, почему переедание на праздниках является одной из причин тяжелого старта первой рабочей недели года.

Как спокойно вернуться в рабочий режим? И можно ли после длительных застолий выжимать максимум на тренировках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.