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09 января, 21:15

Общество

Москвичи продолжили отмечать новогодние каникулы

Москвичи продолжили отмечать новогодние каникулы

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Некоторые москвичи продолжили праздновать. Жители района Жулебино прислали видео. Они решили поднять себе настроение фейерверками.

Вот только место выбрали совершенно не подходящее – между зданием и дорогой. Хотя МЧС много раз объясняло, что запускать такие крупные салюты можно только на специальных площадках. И ни в коем случае не использовать пиротехнику рядом с жилыми постройками, проводами и машинами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлина Гилева
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