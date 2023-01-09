Москвичи продолжили отмечать новогодние каникулы

Некоторые москвичи продолжили праздновать. Жители района Жулебино прислали видео. Они решили поднять себе настроение фейерверками.

Вот только место выбрали совершенно не подходящее – между зданием и дорогой. Хотя МЧС много раз объясняло, что запускать такие крупные салюты можно только на специальных площадках. И ни в коем случае не использовать пиротехнику рядом с жилыми постройками, проводами и машинами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.