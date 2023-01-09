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09 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника, 9 января. Так, самолет авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Москва – Гоа, совершил экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после получения информации о минировании.

На юго-западе Москвы на Одесской улице загорелся автосервис. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, пострадал один человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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