09 января, 20:00Общество
Столичные медики рассказали о шестом потоке проекта "Школа профессионального роста"
Проект "Школа профессионального роста" запускает шестой поток. Это проект департамента здравоохранения Москвы, который направлен на повышение уровня профподготовки будущих врачей.
Благодаря проекту студенты адаптируются к работе в современной системе столичной медицины. Дело в том, что теория занимает лишь 20% от всего курса, а остальное отводится на стажировку и практику.
Столичные медики рассказали о преимуществах проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.