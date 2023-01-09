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09 января, 20:00

Общество

Столичные медики рассказали о шестом потоке проекта "Школа профессионального роста"

Столичные медики рассказали о шестом потоке проекта "Школа профессионального роста"

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Проект "Школа профессионального роста" запускает шестой поток. Это проект департамента здравоохранения Москвы, который направлен на повышение уровня профподготовки будущих врачей.

Благодаря проекту студенты адаптируются к работе в современной системе столичной медицины. Дело в том, что теория занимает лишь 20% от всего курса, а остальное отводится на стажировку и практику.

Столичные медики рассказали о преимуществах проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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