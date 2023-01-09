Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 18:45

Общество

Пользователи сайта "Госуслуги" смогут оформить электронный полис ОМС

Пользователи сайта "Госуслуги" смогут оформить электронный полис ОМС

Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в РФ

Москвичи поделились впечатлением о новогодних выходных в регионах РФ

Новости часа: борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в НАО

Новости часа: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену маршрута № 867 до метро

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Столичные синоптики рассказали о потеплении к концу рабочей недели

Новости часа: в "МОЭК" оценили ситуацию после аварии с трубами на проспекте Мира

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги – такой сервис запустило Минцифры. Как говорится в сообщении ведомства, после оформления физическое удостоверение носить с собой не нужно.

При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут отображаться автоматически из личного кабинета. Чтобы получить электронный полис, нужна подтвержденная учетная запись на сайте "Госуслуги".

После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика