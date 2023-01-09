Пользователи сайта "Госуслуги" смогут оформить электронный полис ОМС

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги – такой сервис запустило Минцифры. Как говорится в сообщении ведомства, после оформления физическое удостоверение носить с собой не нужно.

При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут отображаться автоматически из личного кабинета. Чтобы получить электронный полис, нужна подтвержденная учетная запись на сайте "Госуслуги".

После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.