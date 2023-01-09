Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС. После оформления физическое удостоверение носить с собой не нужно.

СК РФ возбудил дело после жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Отмечается, что самолет выполнял рейс в условиях тумана и полярной ночи. На борту находились 12 человек.

В России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.