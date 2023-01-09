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Новости

09 января, 18:30

Общество

Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом стали фиксировать в РФ

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Новости часа: борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в НАО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС. После оформления физическое удостоверение носить с собой не нужно.

СК РФ возбудил дело после жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Отмечается, что самолет выполнял рейс в условиях тумана и полярной ночи. На борту находились 12 человек.

В России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

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