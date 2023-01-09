Столичные врачи рассказали о шестом потоке проекта "Школа профессионального роста"

Проект "Школа профессионального роста" запускает шестой поток. Это проект департамента здравоохранения Москвы, который направлен на повышение уровня профподготовки будущих врачей. Благодаря проекту студенты адаптируются к работе в современной системе столичной медицины.

Первый поток набрали в 2018 году: более 350 человек уже прошли обучение. Столичные врачи рассказали о проекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.