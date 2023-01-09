Жители Сколкова пожаловались на отмену маршрута № 867 до метро "Молодежная"

Жителям деревни Сколково стало неудобно добираться до метро. Раньше до станции метро "Молодежная" их довозил автобус № 867, но теперь маршрут отменили. По словам местных, это был единственный удобный способ доехать.

В Минтрансе объяснили, что автобус больше не ходит, потому что пассажиропоток маленький. Также в ведомстве отметили, что есть альтернативные варианты проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.