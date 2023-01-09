Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов. У них есть специальные машины, которые готовы в любой момент выехать на помощь водителям. Также завести замерзшие автомобили помогают бригады ЦОДД и другие организации, в том числе коммерческие.

В понедельник, 9 января, в Москве столбики термометров покажут 17 градусов мороза. Ощутимое потепление начнется уже 10 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.