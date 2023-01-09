Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов

Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов

Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену удобного маршрута до метро

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Уровень воды в Луховицком округе поднялся почти на 50 см над дорогой

Жители столицы пожаловались на состояние дорог в соседних с Москвой областях

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел Донецка 9 января

"Актуальный репортаж": канистерапевты провели свою елку в Москве

Камеры будут фиксировать выбрасывающих мусор из автомобилей на дорогах РФ с 11 января

"Атмосфера": 18 градусов мороза ожидается в столице вечером 9 января

Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов. У них есть специальные машины, которые готовы в любой момент выехать на помощь водителям. Также завести замерзшие автомобили помогают бригады ЦОДД и другие организации, в том числе коммерческие.

В понедельник, 9 января, в Москве столбики термометров покажут 17 градусов мороза. Ощутимое потепление начнется уже 10 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика