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"Актуальный репортаж": канистерапевты провели свою елку в Москве

"Актуальный репортаж": канистерапевты провели свою елку в Москве

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Канистерапевты, который специализируются на методе лечения или реабилитации при помощи специально обученных собак, провели свою елку в Москве. На мероприятии участники показали заранее подготовленные номера. Эксперты рассказали, что такой метод подходит пациентам с неврологическими и психологическими проблемами.

Кому нужна канистерапия? Какие собаки помогают людям? Что говорит официальная медицина об эффективности методики? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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