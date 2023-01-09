"Актуальный репортаж": канистерапевты провели свою елку в Москве

Канистерапевты, который специализируются на методе лечения или реабилитации при помощи специально обученных собак, провели свою елку в Москве. На мероприятии участники показали заранее подготовленные номера. Эксперты рассказали, что такой метод подходит пациентам с неврологическими и психологическими проблемами.

Кому нужна канистерапия? Какие собаки помогают людям? Что говорит официальная медицина об эффективности методики? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.