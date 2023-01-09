Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Москвичи поделились мнением о прошедших новогодних выходных

Москвичи поделились мнением о прошедших новогодних выходных

Очевидцы заметили байкера на мотоцикле на столичных дорогах

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 9 января

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице до 11 января

Река Ока разлилась под подмосковными Луховицами

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 января

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 74%

"Утро": атмосферное давление в понедельник в Москве составит 761 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать пуховик

Действие программы льготной ипотеки в РФ продлили до 1 июля 2024 года

Москвичи возвращаются в столицу после новогодних выходных. Жители столицы поделились своим мнением о прошедших новогодних выходных, которые провели в российских регионах. Многие люди пожаловались на состояние трасс в соседних с Москвой областях: некоторые возвращались в столицу своим ходом.

Отмечается, что в столичных аэропортах, а также на авто- и железнодорожных вокзалах наблюдается большое количество людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика