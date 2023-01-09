Москвичи поделились мнением о прошедших новогодних выходных

Москвичи возвращаются в столицу после новогодних выходных. Жители столицы поделились своим мнением о прошедших новогодних выходных, которые провели в российских регионах. Многие люди пожаловались на состояние трасс в соседних с Москвой областях: некоторые возвращались в столицу своим ходом.

Отмечается, что в столичных аэропортах, а также на авто- и железнодорожных вокзалах наблюдается большое количество людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.