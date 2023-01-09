Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 9 января

Синоптики сообщили, что температура в столице 9 января установится на отметке 17 градусов мороза. Ощутимое потепление начнется уже с 10 января. По Московской области будет немного холоднее, чем в городе.

Тем временем спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме. Есть спецмашины, которые готовы в любой момент выехать на помощь водителям. Завести замерзшие автомобили помогают и бригады ЦОДД.

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