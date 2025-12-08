Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

Движение было затруднено на ТТК в районе Сущевского Вала. Там сгорела "Газель". На место прибыли оперативные службы.

Зима в столичный регион придет уже на этой неделе. В воскресенье столбики термометров в Подмосковье должны опуститься до минус 15. Синоптики прогнозируют морозы, метели и снежные заносы.

На Арбате в рамках проекта "Зима в Москве" установили необычную инсталляцию – весы, которые вместо килограммов показывают вес жителей и гостей города в мандаринах. Многие желающие сделать эффектные фото даже пытаются встать на них без очереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

