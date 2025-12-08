Форма поиска по сайту

08 декабря, 17:45

В Москве чествовали ветеранов СВО в преддверии Дня Героев Отечества

В преддверии Дня Героев Отечества в московском "Едином центре поддержки" состоялось чествование ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Помощь участникам СВО является одним из приоритетов столичных властей, мероприятия по поддержке проводятся в каждом районе.

Как отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, специальная рабочая группа за время работы рассмотрела более 500 обращений, большинство из которых были решены положительно.

Мероприятие завершилось вручением памятных подарков и экскурсией в здание Мосгордумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

