08 декабря, 07:45

Общество

В РФ родителям двоих и более детей предложили дать дополнительные оплачиваемые выходные

Ученые выяснили, что домашние собаки благотворно влияют на психику детей

В Госдуме предложили освободить детей от налога на имущество

261 ребенок родился в Москве 7 декабря

Госдума предложила сократить продолжительность рабочего дня до 6 часов

В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

Россияне массово атаковали соцсети Тома Холланда из-за Долиной

В Госдуме предложили строже контролировать разведение породистых собак

"Утро": температура воздуха в Москве составит 0 градусов 8 декабря

Конфликт произошел из-за громкого топота соседей в новостройке Москвы

Родителям, воспитывающим двоих и более детей, хотят предоставить дополнительные оплачиваемые выходные дни. Согласно новой законодательной инициативе, каждые три месяца по письменному заявлению одного из родителей семья сможет получить один дополнительный выходной.

Также предлагается возможность накопить четыре таких дня в течение года и использовать их для организации мини-отпуска. Кроме того, обсуждается сокращение рабочей недели до 39 часов для работников, у которых есть дети в возрасте до 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

