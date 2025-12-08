В РФ родителям двоих и более детей предложили дать дополнительные оплачиваемые выходные

Родителям, воспитывающим двоих и более детей, хотят предоставить дополнительные оплачиваемые выходные дни. Согласно новой законодательной инициативе, каждые три месяца по письменному заявлению одного из родителей семья сможет получить один дополнительный выходной.

Также предлагается возможность накопить четыре таких дня в течение года и использовать их для организации мини-отпуска. Кроме того, обсуждается сокращение рабочей недели до 39 часов для работников, у которых есть дети в возрасте до 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.