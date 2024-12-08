Много снега выпало в Подмосковье. В Можайске традиционно больше всех сугробам радуются дети. Они уже катаются с горки на ватрушках. Чтобы не получить травму, лучше кататься там, где снежные спуски оборудованы официально.

В Петербурге заработал самый большой в мире каток. Он появился на берегу Финского залива и внесен в Книгу рекордов России. Ледовая площадка занимает 28 тысяч квадратных метров. Она разделена на тематические зоны и смотровые. С катка открывается вид на знаковые места Северной столицы.

Десятки Дедов Морозов и Снегурочек на мотоциклах устроили сюрприз для жителей Краснодара. Погода на юге России пока позволяет байкерам не закрывать сезон. Поэтому любители двухколесной техники решили провести новогодний мотопробег. Они украсили своих железных коней и нарядились в костюмы зимних волшебников. Праздничная колонна проехала по городу, приветствуя пешеходов и автомобилистов.

Подробнее об этих и других новостях – на телеканале Москва 24.