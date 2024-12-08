Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за снега. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.

Синоптики говорят, что за сутки может намести до 11 сантиметров. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

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