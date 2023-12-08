Новости часа: оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 9 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до вечера субботы, 9 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Городские службы ликвидировали утечку на сетях водоснабжения на западе Москвы. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.

После обновления архитектурной подсветки на МДМ работают больше 2,2 тысячи светильников со светоцветовыми эффектами. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов, отметил Сергей Собянин.