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Новости

08 декабря, 20:00

Общество

Новости часа: оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 9 декабря

Новости часа: оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 9 декабря

Премии "Наш Герой" вручили в Музее Победы

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До 18 градусов мороза ожидается в столичном регионе в ночь на 9 декабря

Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

"Атмосфера": до -15 градусов ожидается в столице в ночь на 9 декабря

Путин на встрече с участниками СВО объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Московские пожарные наградили девятиклассника за оказание помощи

Синоптики предупредили о повышенном атмосферном давлении 8 декабря в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до вечера субботы, 9 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Городские службы ликвидировали утечку на сетях водоснабжения на западе Москвы. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.

После обновления архитектурной подсветки на МДМ работают больше 2,2 тысячи светильников со светоцветовыми эффектами. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов, отметил Сергей Собянин.

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