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Роспотребнадзор выпустил памятку о гриппе и ОРВИ

Роспотребнадзор выпустил памятку о гриппе и ОРВИ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп пришел в Россию. При этом в ведомстве заявили, что заразиться можно и двумя штаммами одновременно. Московское управление Роспотребнадзора выпустило памятку по поводу гриппа и ОРВИ.

Так, в группе риска находятся лица от 65 лет. Подвержены заражениям и дети в возрасте до двух лет, а также беременные и женщины после родов. Для них инфекция опасна в течение двух недель. Кроме того, в группе риска люди с хроническими заболеваниями.

Инкубационный период гриппа длится от двух часов до четырех дней, в первые два–три дня человек особенно заразен. Среди симптомов гриппа – температура от 38 градусов и выше. Кроме того, заболевший чувствует озноб, усталость и упадок сил. При заражении болит голова, заложен нос, першит в горле и болят мышцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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