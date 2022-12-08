В России сохранились высокие темпы заболеваемости вирусными инфекциями

По данным Института гриппа, темпы заболеваемости вирусными инфекциями в России остаются высокими. Среди штаммов гриппа преобладает свиной грипп, а именно А (H1N1). Также зафиксирован резкий подъем заболеваемости ОРВИ.

Люди пытаются защитить себя от болезней, для этого они используют маски и другие средства защиты. Какие популярные методы народных средств действительно могут помочь при борьбе простудой?

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