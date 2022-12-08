Роспотребнадзор выпустил памятку о гриппе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп пришел в Россию. При этом в ведомстве заявили, что заразиться можно и двумя штаммами одновременно.

Московское управление Роспотребнадзора выпустило памятку, где рассказано об опасности заболевания, группах риска и о том, как уберечь свое здоровье.

Так, в группе риска находятся лица от 65 лет. Подвержены заражениям и дети в возрасте до двух лет, а также беременные женщины и женщины после родов. Для них инфекция опасна в течение двух недель. Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями.

Инкубационный период гриппа длится от двух часов до четырех дней, в первые два–три дня человек особенно заразен. Среди симптомов гриппа – температура от 38 градусов и выше. Кроме того, заболевший чувствует озноб, усталость и упадок сил. При заражении болит голова, заложен нос, першит в горле и болят мышцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.