Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 декабря

В Москве с утра 8 декабря начался снегопад. Из-за погодных условий уже повысилась аварийность на дорогах. В связи с чем в столице действует желтый уровень погодной опасности.

Синоптики предупредили, что снегопады будут усиливаться и возникнет гололедица. Также стало известно, что в столице снежный покров уже увеличился на сантиметр.

Сколько может выпасть снега к 10 декабря? Какая обстановка сложилась на столичных дорогах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.