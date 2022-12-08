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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 декабря

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 декабря

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В Москве с утра 8 декабря начался снегопад. Из-за погодных условий уже повысилась аварийность на дорогах. В связи с чем в столице действует желтый уровень погодной опасности.

Синоптики предупредили, что снегопады будут усиливаться и возникнет гололедица. Также стало известно, что в столице снежный покров уже увеличился на сантиметр.

Сколько может выпасть снега к 10 декабря? Какая обстановка сложилась на столичных дорогах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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