Москвичам рассказали, как Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает бойцам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам – решить возникающие вопросы.

Там ветеранам боевых действий оказывают психолого-психотерапевтическое сопровождение, юридическую помощь, переобучение и помощь в трудоустройстве. Программа "СВОй бизнес" направлена на индивидуальное сопровождение при открытии своего дела.

