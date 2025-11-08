Форма поиска по сайту

Новости

08 ноября, 12:15

Общество

Москвичам рассказали, как Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает бойцам

Москвичам рассказали, как Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает бойцам

Москвичам рассказали, как Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает бойцам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам – решить возникающие вопросы.

Там ветеранам боевых действий оказывают психолого-психотерапевтическое сопровождение, юридическую помощь, переобучение и помощь в трудоустройстве. Программа "СВОй бизнес" направлена на индивидуальное сопровождение при открытии своего дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

