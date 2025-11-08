Более 2,5 тыс психологов помогут московским школьникам справиться с нагрузкой

Более 2,5 тысячи психологов помогут московским школьникам справиться с нагрузкой и подготовкой к экзаменам. Все специалисты прошли переподготовку, чтобы более эффективно работать как с детьми, так и с их родителями.

На этот учебный год запланированы регулярные лекции и встречи, на которых расскажут, как общаться с подростками в стрессовых ситуациях, как помочь им адаптироваться к переходу в новый класс, преодолеть страх перед контрольными и наладить отношения со сверстниками. Дети могут обратиться за помощью, позвонив на круглосуточный телефон поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.