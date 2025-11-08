08 ноября, 09:15Общество
Теплая влажная погода продлила грибной сезон в Подмосковных лесах
Теплая влажная погода продлила грибной сезон в Подмосковных лесах. Грибники находят опята, маслята, вешенки, рядовки, говорушки и даже лисички.
Одновременно с этим возросла активность клещей. Они цепляются за людей и животных, чтобы накопить запасы перед зимой, и несут угрозу заражения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
