08 ноября, 09:15

Общество

Теплая влажная погода продлила грибной сезон в Подмосковных лесах

Теплая влажная погода продлила грибной сезон в Подмосковных лесах

Теплая влажная погода продлила грибной сезон в Подмосковных лесах. Грибники находят опята, маслята, вешенки, рядовки, говорушки и даже лисички.

Одновременно с этим возросла активность клещей. Они цепляются за людей и животных, чтобы накопить запасы перед зимой, и несут угрозу заражения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Налетова

