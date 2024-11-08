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08 ноября, 07:45

Общество

В Москве спасли мужчину, с одновременно возникшими инсультом и инфарктом

В Москве спасли мужчину, с одновременно возникшими инсультом и инфарктом

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Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли 38-летнего мужчину, у которого одновременно произошли инфаркт и инсульт. Пациента привезли на скорой с практически отсутствующей координацией движений и потерей чувствительности в правой части тела. 

Заместитель директора и руководитель регионального сосудистого центра Ганипа Рамазанов сообщил, что после остановки сердца пациента успешно реанимировали и восстановили кровоток в передней межжелудочковой ветви, что спасло ему жизнь.

Спустя 10 дней мужчина был выписан из стационара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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