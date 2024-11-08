Маркетологи рассказали, как сэкономить в период распродаж

Столичные любители покупок с нетерпением ждут распродаж, которые завершатся "Черной пятницей". Торговые площадки активно зазывают покупателей, обещая максимальные скидки. Однако не все предложения выгодны.

Маркетологи советуют заранее фотографировать ценники на интересующие товары и проверять стоимость в онлайн-магазинах. Кроме того, стоит составлять список покупок и расставлять приоритеты, чтобы избежать импульсивных решений и приобрести только необходимое с максимальной выгодой.

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