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08 ноября, 01:45

Общество

Маркетологи рассказали, как сэкономить в период распродаж

Маркетологи рассказали, как сэкономить в период распродаж

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Столичные любители покупок с нетерпением ждут распродаж, которые завершатся "Черной пятницей". Торговые площадки активно зазывают покупателей, обещая максимальные скидки. Однако не все предложения выгодны.

Маркетологи советуют заранее фотографировать ценники на интересующие товары и проверять стоимость в онлайн-магазинах. Кроме того, стоит составлять список покупок и расставлять приоритеты, чтобы избежать импульсивных решений и приобрести только необходимое с максимальной выгодой. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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