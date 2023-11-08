Жители столицы рассказали о желаемой зарплате в этом году

Врач-стоматолог в Москве может зарабатывать 370 тысяч рублей. А средняя зарплата жителя столицы на данный момент – почти 128 тысяч рублей.

При этом большое количество людей в последние два года заявили, что им не хватает денег на основные нужды, так как весь бюджет уходит на еду и коммунальные услуги. Это данные опроса.

Так сколько же получают москвичи на самом деле? И сколько они хотят зарабатывать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.