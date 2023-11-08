В Госдуме предложили включить информацию о магнитных бурях в рассылки МЧС

В Госдуме выступили с инициативой включить в рассылки МЧС информацию о магнитных бурях. Авторы инициативы считают, что подобные уведомления помогут метеозависимым жителям России.

Дело в том, что метеозависимые люди чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. В эти дни у них скачет давление, ощущается упадок сил, болит голова, нарушается сон и меняется настроение.

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