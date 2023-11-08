08 ноября, 07:30Общество
В Госдуме предложили включить информацию о магнитных бурях в рассылки МЧС
В Госдуме выступили с инициативой включить в рассылки МЧС информацию о магнитных бурях. Авторы инициативы считают, что подобные уведомления помогут метеозависимым жителям России.
Дело в том, что метеозависимые люди чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. В эти дни у них скачет давление, ощущается упадок сил, болит голова, нарушается сон и меняется настроение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.