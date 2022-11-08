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Новости

08 ноября, 18:15

Общество

Слушания по адаптации военных, вернувшихся из зоны СВО, пройдут в Госдуме 12 декабря

Слушания по адаптации военных, вернувшихся из зоны СВО, пройдут в Госдуме 12 декабря

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Адаптацию вернувшихся из зоны спецоперации военных обсудят в Госдуме. Слушания намечены на 12 декабря.

Цель – составить список шагов, в том числе законодательных, которые помогут военным наладить жизнь, а еще повысить престиж армии в глазах молодых людей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Депутаты собрали уже больше 400 предложений, которые будут рассматриваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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