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Новости

08 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: добровольцев наделят статусом ветерана боевых действий

Новости часа: добровольцев наделят статусом ветерана боевых действий

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана участвующим в спецоперации добровольцам. Проект также предусматривает установление за этими лицами статуса инвалида боевых действий вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении боевых задач.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом сообщили в ТАСС.

Схема движения изменится на юге Москвы на полгода в ночь на 12 ноября из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.

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