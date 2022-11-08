Новости часа: добровольцев наделят статусом ветерана боевых действий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана участвующим в спецоперации добровольцам. Проект также предусматривает установление за этими лицами статуса инвалида боевых действий вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении боевых задач.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом сообщили в ТАСС.

Схема движения изменится на юге Москвы на полгода в ночь на 12 ноября из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.