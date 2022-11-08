Новости часа: в ГД пройдут слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО военных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парламентские слушания по вопросам адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, пройдут в Госдуме 12 декабря. Об этом сообщил комитет ГД.

Одна из пострадавших при стрельбе в ижевской школе умерла в Москве. Число жертв достигло 18, заявил Минздрав Удмуртии.

До 8 баллов обещают на дорогах столицы в вечерний час пик. Водителей просят пользоваться общественным транспортом, рассказал Дептранс.