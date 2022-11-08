Московские школьники завоевали два золота на конкурсе юных изобретателей в Индонезии

Московские школьники завоевали две золотые медали на международном конкурсе юных изобретателей в Индонезии. Победители являются учениками образовательных комплексов.

Высших наград удостоились работы учащиеся московского образовательного комплекса "Воробьевы горы" Анастасия Елисеева, Александр Сухоцкий и Марк Баранов.

Как в условиях общего московского образования можно построить карьеру еще до поступления в институт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.