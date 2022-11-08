В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Приморье

В учебных центрах Минобороны продолжают подготовку призванные резервисты. Так, в Приморье мобилизованные тренируются на полигоне Тихоокеанского флота. Они сдали зачетные упражнения в составе экипажей БТР-82А. Еще военнослужащие прошли курс по вождению и прицельной стрельбе из вооружения бронетранспортеров.

Учеба была организована инструкторами из подразделений морской пехоты, имеющими боевой опыт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.