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Общество

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Приморье

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Приморье

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В учебных центрах Минобороны продолжают подготовку призванные резервисты. Так, в Приморье мобилизованные тренируются на полигоне Тихоокеанского флота. Они сдали зачетные упражнения в составе экипажей БТР-82А. Еще военнослужащие прошли курс по вождению и прицельной стрельбе из вооружения бронетранспортеров.

Учеба была организована инструкторами из подразделений морской пехоты, имеющими боевой опыт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоИван Князев
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