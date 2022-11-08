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Общество

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

Жители Дальнего Востока и Восточной Сибири увидят полное лунное затмение 8 ноября

В Минобороны РФ рассказали о размерах зарплаты мобилизованного резервиста

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Температура воздуха в столице может достигнуть отметки 6 градусов тепла 8 ноября

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Минобороны РФ выпустило разъяснения по выплатам мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составляет 195 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Участок Калужско-Рижской линии метро открыли досрочно. Компенсационные маршруты отменят в 12:00, рассказали в Дептрансе.

В Херсонской области обезвредили взрывное устройство в автомобиле. Диверсанты готовили покушение на сотрудника администрации, заявили в ФСБ.

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