Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составляет 195 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Участок Калужско-Рижской линии метро открыли досрочно. Компенсационные маршруты отменят в 12:00, рассказали в Дептрансе.

В Херсонской области обезвредили взрывное устройство в автомобиле. Диверсанты готовили покушение на сотрудника администрации, заявили в ФСБ.