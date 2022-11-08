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Минобороны РФ поддержало идею о возвращении в школы начальной военной подготовки

Минобороны РФ поддержало идею о возвращении в школы начальной военной подготовки

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Минобороны РФ поддержало идею о возвращении в школы начальной военной подготовки. По словам замглавы ведомства Валерия Герасимова, новый предмет необходимо преподавать в 10-х и 11-х классах, следует выделить на него не менее 140 часов.

Кроме того, Минобороны России рекомендовало организовать дополнительную профессиональную переподготовку преподавателей по этому предмету. В случае нехватки кадров предлагается набирать учителей из бывших военных, проходивших службу по контракту на офицерских должностях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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