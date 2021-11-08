"Москва и мир": погода в столице и последствия снегопада в Пекине

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице. В ближайшие дни в Москве обещают гололедицу. Толщина льда может составить приблизительно один сантиметр. Синоптики обещают и сильный ветер. Пешеходов и водителей призывают быть осторожнее на улицах, а автомобилистов также просят не выезжать в город на летней резине, это может быть опасно.

Кроме того, по словам метеорологов, в течение недели в столичном регионе будут резкие скачки атмосферного давления. Специалисты рассказали и о том, когда в Москве ожидается метеорологическая зима. Она наступит со следующего понедельника, 15 ноября. Столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Также прогнозируется снегопад.

Снежный покров в Москве достигнет 2–3 сантиметров, а в Подмосковье – 3–8 сантиметров. Похолодает и в других регионах страны, в том числе южных. Так, в Краснодарском крае температура понизится с 15–20 градусов сразу на 10 делений.

Коммунальные службы Пекина устраняют последствия мощного снегопада. Он накрыл регион в минувшие выходные и застал город врасплох. Метель в начале ноября для столицы Китая – событие неординарное. Спецтехника не справлялась с расчисткой. Досталось и соседним провинциям. В большинстве регионов на севере и северо-востоке Китая введен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Местным жителям рекомендовали оставаться дома. Снег парализовал автомобильное движение. На маршруты не смогли выйти десятки автобусов. Некоторые участки скоростных автомагистралей пришлось закрыть. Местами высота снега достигала 30 сантиметров, а температура упала до минусовых отметок.

Местные ТЭЦ перешли на экстренных режим, чтобы гарантировать подачу тепла. Столбики термометров продолжат опускаться. Будет до минус 12–15 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.

В России начали выдавать новый сертификат о прививке от COVID-19. Документ доступен на русском и английском языках. В нем есть информация о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний, а также информация о перенесенном ковиде и QR-код.

Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после второй прививки. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы". На данный момент полностью вакцинацию прошли более 49,5 миллиона россиян – это почти 34% от населения страны.

Тем временем глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал необходимый уровень антител для полной защиты от штамма "Дельта". По его словам, это 300 единиц. Такие цифры были получены во время исследования, в котором приняли участие четыре тысячи москвичей. Александр Гинцбург отметил, что если показатель ниже 300, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт".