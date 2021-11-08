Москвичей попросили не выезжать 9 ноября на летней резине

Водителей на летней резине в Москве просят отказаться от поездок во вторник, 9 ноября, из-за гололеда, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня ночью будут заморозки, а утром – гололед. Советуем водителям отказаться завтра от поездок на личном транспорте, если еще не успели сменить резину", – говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что погода в Москве ухудшится. Ожидаются дождь со снегом и гололедица, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.